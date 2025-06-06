'Filistin'e desteğimiz sürecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürüceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı'nı da kutladı.