Resmi Gazete'de yayımlandı: Elden ödeme yapılacak işçi sayısı değişti

İş yerlerinde işçilere elden ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme 2009 yılında revize edilmişti. Uygulama Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değişti.2009 YILINDA DEĞİŞTİ2009 yılında 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka kanalı ile ödemesine yönelik uygulamada değişikliğe gidildi. İşçi sayısı 01.06.2016 tarihinde 5 işçiye düşürüldü. Böylelikle çalışan sayısı 5 ve üzerinde olan işletmelerin ücret, ikramiye ve prim ödemelerini banka kanalı ile yapmaları zorunlu hale getirildi.SAYI 3'E DÜŞÜRÜLDÜ2009 yılında yapılan düzenlemenin ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işçi sayısı 3'e çekildi.YENİ UYGULAMA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar ise bankalar aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirecek. Yeni uygulama, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.