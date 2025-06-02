AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DE İŞÇİLER GREVE GİTTİ“CHP demek, çöp, çukur, çamur ve en sonunda da biliyorsunuz, rüşvet, götürmek demek. Ve böyle bir imajı olan bir siyasi parti. Yaklaşık 26 yıldır yönetmiş olduğu bir şehirde bu işçilerin de biliyorsunuz tamamına yakını Cumhuriyet Halk Partisi döneminde işe giren kişiler. Bunların almış olduğu işçilerle şu anda bir anlaşmazlık noktasına geldiler.”“Şunu söylemek istiyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmiş olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 15 milyar TL sadece SGK borcu var. Yani bu borcu yapan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu işçilerin tamamına yakınını işe alan yine Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bildiğim kadarıyla 37 bin tane işçi var. Bunun 23 bin tanesi şu anda grevde. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin beceriksiz yönetiminin en büyük göstergesi. Denizi kirletmişlerdi. Deniz, çok kötü bir kokan noktaya gelmişti. Vatandaşlar, artık o ‘Kordon’ denilen yerde gezmek noktasında hakikaten büyük problem yaşıyorlardı. Şimdi ise şehrin içinde de gezmek noktasında ciddi bir problemle karşı karşıyalar.”ÖZGÜR ÖZEL DİSK’E GREV ÇAĞRISI YAPMIŞTI!“Kimin nefesi kesildi gördük. Allah korusun, bunların iktidar olduğunda yapacakları, Türkiye'ye getirecekleri hal budur. Sayın Cumhurbaşkanımız devasal şehir hastaneleri yaptı. Buraya gelen doktorların da sayısı arttı. Türkiye'de Spor Bakanlığımız bir sürü yurt yaptı. Ama bunu yaparken, personal sayları artarken, bunun hizmet karşılığı vardı. Siz bir günden bir güne AK Parti iktidarında bu tür işlerle karşı karşıya olunduğunu gördünüz mü? Niye AK Parti’li belediyelerde bu yok? Neden AK Parti iktidarının diğer bulunan kurumlarında, kuruluşlarında yok da hep bu CHP’de gerçekleşiyor.”“Eskiden SGK kuyruklarında insanların öldüğü, tuvaletleri temizlenemezken, bugün beş yıldızlı otel konforunda hastaneler inşa edildi. Doktorlarımız burada mesleklerini devam ettiriyorlar. Bugün kendilerinin yerine, çok açık olarak söyleyeyim, iktidar değişse ve CHP gelse, bugün biz hastanelerde çalıştıracak doktor bulamayız. Güvenliğimizi sağlayacak, polis bulamayız. Çünkü bunlar işçi düşmanı, çalışan düşmanı, bunlar böyledir.”KORUMA VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DAHİL 25 KİŞİ TUTUKLANDI!“Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde, yani belediye olarak iş verdikleri müteahhitler veya bu rüşvet çarkının içinde olanlar konuşuyor. Şu anda bu davaya bir AK Parti’li müdahil değil. AK Parti bu davanın hiçbir tarafında yok. Bu davanın içerisinde konuşanlar Cumhuriyet Halk Partililer, konuşanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş adamları ve yargılananlar da Cumhuriyet Halk Partililer. Özellikle bu konunun içerisine AK Parti’yi çekerek buradan kendine rant oluşturmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi, her gün çıkan bu ifadelerin altında ezilmeye devam ediyor.”“Vatandaşımızın şunu sorması lazım kendisine. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu veya buna benzer kişilerin, bugüne kadar bu yolsuzluklarla ilgili vermiş olduğu tek bir beyanat var mı? Ne grup başkanvekilleri konuşuyor ne kendi partisindeki meclis üyeleri konuşuyor ne bir belediye başkanları konuşuyor ne de bir genel başkan yardımcıları konuşuyor. Hepsi, ‘Bu siyasi bir davadır.’ diyorlar.”ÖZGÜR ÖZEL’DEN KİBİR DOLU SÖZLER!“İMAMOĞLU GÖĞÜN YEDİ KAT ÜSTÜNDE”“Böyle bir benzetme, dini hassasiyetlerinin hangi noktada olduğunun da en büyük göstergilerinden bir tanesi. Yani bir adam kendine üç tane villa aldı, Evinin önünde 156 milyon TL'ye devletin kasasına kamulaştırdı diye, yedi kat göğün üstüne falan çıkması tövbe haşa mümkün olabilecek bir durum değil.”“Ama maalesef bunlar ne yiyorlar ne içiyorlar, hangi kafayla geziyorlar, ben bilmiyorum. Çünkü bu normal bir konuşma tarzı değil. Burada vatandaşımız da bunların dini hassasiyetin noktasına nasıl baktığını. Meseleler hakkında hangi yorumları yaptığını da görüyor. Kimsenin inanışını yargılayacak hadde değilim ama şunu açık ve net söyleyeyim. Konuştuğunuz laflara dikkat edin.”