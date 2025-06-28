Çanakkale'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı
Gelibolu ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 3 kaçak göçmen, brandasını yırttıkları tırın dorsesine gizlendi. Durumu fark eden şoförün ihbarı sonrası yakalandılar.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenlerin park halindeki bir tırın brandasını yırtarak dorsesine girdiği tespit edildi.
SÜRÜCÜ FARK ETTİ, POLİSİ ARADI
Tır şoförü, dorsedeki hareketliliği fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dorsede saklanan 3 kaçak göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyette işlemleri başlatılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.