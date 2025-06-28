Çanakkale'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kaçak göçmen yakalandı.Göçmenlerin park halindeki bir tırın brandasını yırtarak dorsesine girdiği tespit edildi.Tır şoförü, dorsedeki hareketliliği fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dorsede saklanan 3 kaçak göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.Emniyette işlemleri başlatılan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.