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Kasırga felaketi! 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin North Dakota ve New York eyaletlerinde etkili olan kasırga nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 24.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Kasırga felaketi! 6 kişi hayatını kaybettiNorth Dakota Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu etkili olan kasırgaya ilişkin açıklamada bulundu. Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında yaşları 70 ila 80 arası 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Oneida İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada ise New York'un Clark Mills bölgesinde, 6 yaşında ikiz kardeş dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.