AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'CHP, eşkıya gibi davranmaya devam ediyor'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:“CHP'LİLER KOMİSYONDA VARANK'IN YOLUNU KESTİ!“Cumhuriyet Halk Partisi tam bir eşkıya gibi davranmaya devam ediyor. Yine bir eşkıyalıkla karşımızdalar. Yani, ‘Demokratik bir ortamı nasıl sabote edebiliriz? Bu ortamda nasıl bir kavga çıkartabiliriz? Ortamı nasıl gerebiliriz? Toplumu nasıl kutuplaştırabiliriz?' zihniyetinin, bugün Sayın Varank'a karşı yapmış olduğu hareketleri görebiliyoruz. Bunlar tam bir şehir eşkıyasıdır. Bunlar, toplumu germenin dışında hiçbir iş yapmaz. Değerli İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya da aynen hareketleri yaptılar. Yalnız bu yaptıkları terbiyesizlik artık hakikaten bardağı taşırıyor. Ve daha sonrasında bu hadiselerin sonunda, maalesef orada çıkan arbede sonucunda herhangi birine bir şey olsa bunun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi olacak tabii ki.”“Cumhuriyet Halk Partisi, maalesef eşkıyalıktan beslenen bir siyasi partidir. Şimdi siz burada, kimin önünü kesmeye çalışıyorsunuz? Kime burada bu tür harekette bulunarak, o kişileri konuşturmamaya çalışıyorsunuz? Salona almamaya çalışıyorsunuz... Sayın Varank bir milletvekili. Siz, bir milletvekilinin önünü nasıl kesmeye kalkarsınız? Allah muhafa orada tansiyon bir anda yükselmiş olsa ve istenmeyen bir hadiseye neden olmuş olsa, bunun hesabını kim verecek?”“Bizim tam tersine, ülkede siyaset yapan kişiler olarak, bu ülkedeki siyasi tansiyonu düşürmek, tam tersine kutuplaşmayı düşürmek, bu ülke için neler yapabiliriz, bunları tartışmamız gerekirken, bunlar şehir eşkıyası gibi kapıların önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama vatandaşımız da bunların ne yaptığını görüyor. İnşallah sandıkta da ona göre cevabını verecek.”YİNE ÖZGÜR ÖZEL YİNE TEHDİT“Götürmeyin kardeşim. Milletten para almayın. 3 milyar TL'ye verdiğiniz işlerde, adamdan 220 milyon TL'ye yakın hak edişler için para istemeyin. Bunun neresi yasal? Bu hangi açtığınız yol? Bu yolu açan AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, CHP'li diye ayrılmaz ki... Kim yapıyorsa bu işi zaten hesap vermek zorunda.”“Belediyenin işi, benim babamın işi mi ki ben istediğim müteahhite istediğim işi verebileyim. Gelmiş adam, ihaleyi almış, adamın hak edişi gelmiş, belediyeden hak edişi çözmeyeceksin, adamdan sürekli düzenli para isteyeceksin. Bu suç değil mi?”“Adam itiraf ediyor, ‘Dekontlar ortada. Ben bu paraları, hak edişimi alabilmek için, gittim paraları verdim.' diyor. Yani rüşvet vermiş, o da suç işlemiş bu arada.”“Ertan Yıldız diye bir adam var. Bu Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı. Adam itiraf ediyor. ‘Biz, gittik bir otelden 20 milyon dolar, bir otelden 7 milyon dolar istedik.' diyor. Şimdi Özgür Bey de ‘Yarın bir gelirsek, siz bu açtığınız yoldan, sizde sıkıntı yaşarsınız.' diyor. Yani ne olacak arkadaş? Sizin açtığınız bu rüşvet alma yolunu, yarın bugün siz iktidara gelirseniz, başkaları da mı rüşvet alsın demek istiyorsunuz. Alan varsa cezasını çeksin. Bunun dediğinden ona çıkar. Sizin adamlarınız rüşvetten dolayı yargılanıyor.”“Siz hem gideceksiniz, müteahhitten para isteyeceksiniz, otel sahibinden para isteyeceksiniz, 150-200 milyon dolarlık yıllık cirosu olduğu söylenen hafriyatın parasının bir kısmı Londra'ya gidecek. Çocuklarınızın üstünden yurt dışına para aktarmalar ortaya çıkacak. Sonra bu konuyla alakalı milleti tehdit etmeye kalkacaksınız.”