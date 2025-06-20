Uyku felaketi getirdi! Ortalık savaş alanına döndü
Mersin'de direksiyon başında uyuya kalan tır sürücüsü, faciaya davet çıkardı. Kontrolden çıkan tır, yaya geçidine, ağaçlara ve ve 2 otomobile çarparak durabildi.
Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında büyük bir gürültü koptu. Kontrolden çıkan tır, üst geçide çarptıktan sonra park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Direksiyon başında uyuduğu öğrenilen sürücü, uyanıp manevra yapmasıyla fırına girmekten kurtulan tır, bir evin bahçe duvarının önünde durdu.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Vatandaşlar yardıma koşarken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza da sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Vatandaşlar yardıma koşarken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza da sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.