Haribo'da uyuşturucu skandalı! Firma ürünleri piyasadan toplatıyor

Dünyaca ünlü yumuşak şeker markası Haribo, uyuşturucu skandalıyla çalkalandı. Hollanda'da satışa sunulan bazı Haribo paketlerini alanlar, yediklerinde kendini kötü hissetmeye başladı. Yapılan incelemelerde söz konusu yumuşak şekerlerin içine esrar olduğu ortaya çıktı. Ülkedeki tüm ürünler toplatılırken, Haribo'dan uyuşturucu skandalıyla ilgili açıklama geldi. Türkiye dahil diğer ülkedeki ürünlerle ilgili de bilgi verildi.

BBC'nin haberine göre; Almanya merkezli dünya devi Haribo, Hollanda'da piyasaya sürülen bazı ürünlerinde uyuşturucu maddelere rastlanmasının ardından harekete geçti. Şirket, ülkedeki tüm stoklarını tedbir amacıyla geri çağırdığını duyurdu.BBC'de yer alan habere göre; yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.Polis yetkilileri, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA'dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.Haribo'dan yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi.Şirket, yalnızca Hollanda'daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.