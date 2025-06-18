Türkiye'den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve İran savaşı nedeniyle stratejik önemi artan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama yaptı.Abdulkadir Uraloğlu, 'İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık.' dedi.İran-İsrail savaşı sürerken; Türkiye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi sınır hattındaki askeri birliklerdeki faaliyetleri ve hazırlıkları denetlemek için İran sınırına gitti.Öte yandan Abdulkadir Uraloğlu da Türk bayraklı gemiler için yüksek alarm verildiğini duyurdu.Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan dar bir geçit.Bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir rol oynuyor.