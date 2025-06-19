Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı! Son Tarih Ne Zaman, Ücret Ne Kadar?
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son gün 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar yalnızca 15 TL ödeyerek ehliyetinizi yenileyebilirsiniz. 1 Ağustos’tan sonra ücret 7.438 TL olacak. İşte Gerekli belgeler, başvuru detayları...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen vatandaşlar için süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Ehliyet Yenilemede Son Gün Ne Zaman?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı” dedi.
Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?
Ehliyetini yenilemek isteyenler için büyük avantaj devam ediyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar sadece 15 TL ödeme yaparak ehliyetlerini yenileyebilecekler.
Ancak dikkat! Bu tarihten sonra ehliyet yenileme ücreti ciddi şekilde artacak. 1 Ağustos 2025 itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7.438 TL olacak.
Ödeme Detayları:
- 13 TL değerli kağıt bedeli
- 2 TL vakıf payı
Bu ücretler, vergi dairelerine veya internet üzerinden anlaşmalı bankalara yatırılabiliyor.
Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Neler?
Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:
-Eski tip sürücü belgesi
-Sürücü sağlık raporu
-Biyometrik fotoğraf
-Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont