Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı! Son Tarih Ne Zaman, Ücret Ne Kadar?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyen vatandaşlar için süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı” dedi.Ehliyetini yenilemek isteyenler için büyük avantaj devam ediyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar sadece 15 TL ödeme yaparak ehliyetlerini yenileyebilecekler.Ancak dikkat! Bu tarihten sonra ehliyet yenileme ücreti ciddi şekilde artacak. 1 Ağustos 2025 itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7.438 TL olacak.- 13 TL değerli kağıt bedeli- 2 TL vakıf payıBu ücretler, vergi dairelerine veya internet üzerinden anlaşmalı bankalara yatırılabiliyor.Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:-Eski tip sürücü belgesi-Sürücü sağlık raporu-Biyometrik fotoğraf-Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont