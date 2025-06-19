Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutları anahtar teslim töreninde konuşuyor

Törende ilk önce söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyle;6 Şubat'taki depremde hayatını yitirmiş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısı kabul etti. Depremden derhal sonra sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce arama kurtarma, ardından imar işleri başlamıştır. Yeni konutlar teslim edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü idaresini gösteren bir olaydır.Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan felaketten sağ çıkarılmıştır. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke imanla yan yana, bir aradadır. Kahramanmaraşlılar bu depremde öz iradesini göstermişlerdir. Onların arkasında güçlü Türkiye ve güçlü lider Erdoğan vardır.Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle;Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallemize katkıda bulunan 10 milyon kardeşimizi Aliyev'in şahsında yürekten selamlıyorum. Bugün burada bir millet iki devlet şiarının soyutlaşmasına yine tanıklık ediyoruz.