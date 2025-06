AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ!VELİ AĞBABA RAHATSIZ OLDU!“Seni halk seçmedi. Bu gülüş neden?' diyor. Meclis üyelerini halk seçer. Yani meclis üyelerini seçen de halktır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilinin, meclis üyelerini halkın seçtiğini bilmemesi büyük bir cehalettir. Yani siz, bir yerde bir belediye başkanlığıyla ilgili koltuk boşaltımı olduğu zaman orada meclis üyeleri toplanır. Bu vefat dolayısıyla da gerçekleşebilir, görevi bırakma da olabilir, istifa da edebilir. Böyle bir sürecin içerisinde belediye meclis üyeleri toplanır ve belediye başkanını seçer. Burada da aynısı oldu. Yani halkın oyu ile seçilmiş olan belediye meclis üyeleri, belediye başkanını seçti. Ama ne hikmetse bunların ağırına gitti.”“İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1998'de meclis oylaması yapılıyor. Ali Müfit Gürtuna 111 oy, Bahtiyar Uyanık 58 oy ve Cumhuriyet Halk Partisi 23 oy, geçersiz 3, boş 1 oy alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017'de, yani rahmetli Kadir ağabeyimizin görevi bırakmasından sonrasından bahsediyor. AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu. Niye çıkarttınız kardeşim bunu? Bununla ilgili Meclis'te milletin gözünün içine baka baka Ali Mahir yalan söyledi.”CHP'Lİ İSİMLERDEN İKİYÜZLÜ SİYASET!“Bunu bulabilmek için sadece Google'a yazmanız yeterli. Kimin kaç oy aldığı hemen çıkıyor zaten. Ali Mahir Başarır o kadar cahil bir grup başkanvekili ki sadece internete yazıp, o gün kaç kişinin kime oy verdiğini görmekten aciz bir adam. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Şimdi Ali Mahir, o zaman bu aldığınız 23 oyu nereye koyacağız?”“CHP'de bir anlayış var. At yalanı kim inanırsa inansın. Böyle bir kafanın içerisindeler. Hakikaten ne olursa olsun da burada ortam herşey ortada. İşte 23 oy almış, 58 oy almış, 111 oy almış. Ali Mahir Bey'e isterse bunu göndereyim. Evde münasip bir köşeye bunu çerçeveletip asabilirler.”EYÜPSULTAN'DA TAKSİTLE MAAŞ!“Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri, Türkiye'de her yerde batak noktaya geldi. Eskiden niye bu yoktu? Üskürdar'da, İzmir'de bu işlerle karşılaşmaya başladık. Bundan önce bu işler niye yoktu? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi paraları konserlere gömdü, paraları yanlış yerlerde değerlendirdi. İşçisinin maaşını, halkın yaşantısı için kullanacağı yerlerde harcaması gereken paraları çarçur etti. Cumhuriyet Halk Partisi demek, bu demektir. Çöp, çukur, çamur demektir. İşçiden ne istiyorsun arkadaş?”“Bu nedir biliyor musunuz? Yarın bunlar iktidar olsun. Bakanlıklar da çalışan bütün arkadaşlar, bütün memurlar maaşlarını alamaz. Türkiye'yi batak hale sokarlar. İşte bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Eyüp Belediyesi. CHP nereye gittiyse kurutmuştur. Finans yönetimi yapabilecek bir kapasiteye sahip değildir. İşte Ankara Belediyesi, İzmir, İstanbul belediyeleri bugün batma noktasına geldi. Onlardan sonra belediyeyi alacak olan belediye başkanları, eğer farklı partiden olursa müthiş borçların altında perişan duruma gelecekler. Bırakın başka partilerden olmayı, işte bugün İzmir Belediyesi kendi belediyesinden, kendi partisinden devraldığı kişiyi kötülemeye başladı. CHP, her aldığı belediyeyi batırmak noktasında bir maalesef böyle bir marifeti olan bir parti.”İMAMOĞLU CEPHESİNDE ‘EKİM PARTİSİ' HAZIRLIĞI“Sanki EKİM'in 'ek'i Ekrem, sonundaki İmamoğlu olmasın, yani bu kadar mı tesadüf olmuş. Bu megalomanlığın hakikaten geldiği son noktalardan bir tanesi. İşte yaprakların sizi alkışladığını düşünmesi, bir elinde güneşi bir elinde ayı tuttuğunu düşünen bir adamın kuracağı partinin isminin de Ekim Partisi olarak koymak istemesi, aslında ne kadar megaloman olduğunu, ne kadar bu noktada tamamen bir tek adam sistemi üzerine kendini yönetmeye çalıştığının en büyük göstergesi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kendi babasının malı gibi davranıp ona göre hareket ettirmesinden de belliydi.”Tabi kimin ne yaptığı bizim için çok önemli değil. Yani ister partinin ismini Ekim Partisi koysun, ister ekim ayında kursun, isterse nisan ayında kursun. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren nokta şu, özellikle biz AK Parti olarak şuna bakıyoruz. Yani vatandaş bizimle nasıl? Yaptığımız çalışmalardan memnunlar mı? Veya yapılan hizmetlerde hangi noktalarda eksikliğimiz var? Biz bunlara bakıyoruz ve bunlara göre hareket ediyoruz.”