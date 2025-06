Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.Erdoğan, görüşmede, (Binyamin) Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.Uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Erdoğan, görüşmede, bölgenin yeni krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesiyle çözülebileceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail'in ve (Binyamin) Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.Saldırılarla İsrail'in İran'ın nükleer programına ilişkin meselede çözüm çabalarını baltaladığını belirten Erdoğan, İsrail saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri, bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini, İsrail'in bu hususu hiçe saydığını vurguladı.Erdoğan, bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, nükleer müzakerelerinin devam etmesinin ihtilafın çözümünün tek yolu olduğunu, bu saldırıların Filistin davasını unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de telefonda görüştü.Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.Bölgenin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini belirten Erdoğan görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefonda görüştü.Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail'in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını vurgulayan Erdoğan, Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail'i bu noktaya getirdiğini, İsrail'in Gazze'deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de telefonda görüştü.İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Suriye'nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.Erdoğan, İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade ettiği belirtildi. Başkan Erdoğan ayrıca, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirttiği ifade edildi. Görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydettiği vurgulandı.Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgedeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu kaydettiğinin altı çizildi.İsrail saldırılarının İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini de baltaladığını, anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirttiği kaydedildi. Türkiye ve Kuveyt'in, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlığına karşı güçlü tepkiler verdiğini vurguladığı ifade edildi.Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu, zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirttiği açıklandı.