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Van'da feci kaza! Motosiklet ile minibüs çarpıştı

Van'ın Özalp ilçesinde bir motosiklet, minibüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 10.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Van'da feci kaza! Motosiklet ile minibüs çarpıştıEdinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Çaldıran karayolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Davut Elmas yönetiminde motosiklet ile Sultan Şahin yönetiminde minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletli Davut Elmas (23) ile arkasında oturan Emre Elmas (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tedbir amacıyla yolu trafiğe kapatırken cenazeler otopsi için Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.