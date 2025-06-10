Operasyonlar peş peşe düzenlendi! 47 şüpheli tutuklandı

Konya’da polis ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İki hafta içerisinde il genelinde 46 ayrı operasyon düzenlendi.. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 47 şüpheli de tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki hafta içinde il genelinde düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.Gerçekleştirilen 46 ayrı operasyonda; 7.581 sentetik ecza hapı, 1.262 captagon, 510,8 gram eroin, 391,12 gram sentetik kannabinoid, 90,2 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61,02 gram metamfetamin, 41,5 gram bonzai hammaddesi, 14,17 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 64 şüpheliye adli işlem uygulandı, 23 kişi tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalanarak, bunlardan 24'ü cezaevine gönderildi. Tüm işlemlerin ardından toplamda 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.