Kurtulmuş'tan Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.Kurtulmuş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemize yönelik yerleşik önyargıların ve siyasi şartlanmışlıkların bir yansımasıdır. Kurumlarımız, dış politikamız ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlarla dolu bu rapor, yapıcı bir diyalog ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunmaktan uzaktır. Türkiye-AB ilişkileri, karşılıklı güvene ve ortak çıkarlara dayalı, tutarlı bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. 9 Mayıs Avrupa Günü'nde, Avrupa'nın temsil ettiği değerlere bağlılığını bekliyor, Avrupa kıtasında yükselen ayrımcılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve çifte standartlara karşı ortak mücadeleyi önemsiyoruz. TBMM olarak beklentimiz, AP'nin sorumlu ve gerçekçi bir bakışla hareket etmesi, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine olumlu katkı sunacak diyalog ve iş birliği adımlarına alan açmasıdır.