Elindeki bıçakla eski nişanlısının kapısına dayandı: Korkuya kapılan kadın balkondan atladı
Ankara'da eline aldığı bıçakla eski nişanlısının evine gitti. Bıçağı gören kadın o anki yaşadığı korkuyla kendisini balkondan aşağı attı. Yaşanan olayda kadın ağır yaralanırken elindeki bıçakla eve gelen eski nişanlı kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde meydana geldi.
KORKUYLA BALKONDAN ATLADI
İddiaya göre bir kişi eline aldığı bıçakla eski nişanlısının kapısına dayandı. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, bıçağı gören kadın o anki korkuyla kendisini balkondan aşağı attı.
KADIN AĞIR YARALANDI, ESKİ NİŞANLI KAÇTI
Yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan eski nişanlının yakalanması için çalışma başlattı.