Elindeki bıçakla eski nişanlısının kapısına dayandı: Korkuya kapılan kadın balkondan atladı

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre bir kişi eline aldığı bıçakla eski nişanlısının kapısına dayandı. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, bıçağı gören kadın o anki korkuyla kendisini balkondan aşağı attı.Yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan eski nişanlının yakalanması için çalışma başlattı.