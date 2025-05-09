Başsavcılıktan suç örgütüne ağır darbe! 13 şüpheli gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda suç aletine de el konuldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Esenyurt ve Büyükçekmece'de faaliyet gösteren ve liderliğini Tolga B.'nin yaptığı organize suç örgütü ve eylemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri bugün beş ilde operasyon yaptı. Operasyonlarda örgüt lideri Tolga B., Koçer İ., Tayyip K., Dilek K., Orhan U., Mehmet Ç., Ali Ç., Yunus Emre S., Volkan E., Tolga Y., Necip A., Kamuran A. ve Hikmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit gibi suçlar işlediği tespit edildi. Örgüte yönelik soruşturmanın sürdüğü belirlendi.ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİNE EL KONULDUSoruşturma kapsamında operasyonda ele geçirilen 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 19 adet tabanca şarjörü, 566 adet fişek ve 302 adet kartuş fişeğe de el konuldu.