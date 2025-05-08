Boğazları kesilerek öldürülen abi kardeş toprağa verildi

Kardeşlerin cenaze namazı Ayyıldız Camii’nde kılındı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı.Olay, Salı gecesi Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Kardeşler, anneleri tarafından evlerinde boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı tespit edildi.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü detaylı soruşturma kapsamında, 25 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu cinayetin zanlısı olduğu belirlenen 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez, Ankara’da yakalanarak Sivas’a getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sönmez’in, yaklaşık beş yıldır kayıp olan kardeşlerin babası Uğur Şişman’ın arkadaşı olduğu iddia ediliyor.