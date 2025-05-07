Konya’da dehşet veren olay! Tartıştığı adama taşla saldırdı

Dehşet veren olay Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. T.D. (47) isimli şahıs otogar civarında henüz belirlenemeyen nedenle B.T. (18) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T, eline aldığı taşla T.D'yi başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gözaltına alınan B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.