Trafik kurallarına uymayanlara yeni cezalar geliyor

Trafik kurallarına uymayanlara yeni cezalar yolda...TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek.Bu kapsamda da AK Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk yargı paketi hazırlıklarında son aşamaya geldi.Meclis'e sunulmaya hazır hale gelen pakette yer alan yeni kurallar sayesinde, trafikteki kaza oranları dahil olmak üzere birçok sorunun en aza indirilmesi bekleniyor.Yapılacak değişiklikler ile alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilecek cezalarda artırıma gidilecek.6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASIAlkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.Alkollü araç kullanılması halinde ehliyet sahipliğini kısıtlayan madde artık sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atan bir vukuata karışmadığı durumlarda dahi hapis cezası almasına imkan tanıyacak.Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak.Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.Ayrıca kamuoyunda 'kurusıkı' olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak.Böylece meskun mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların bazı suçlarda kullanılması dolayısıyla düzenleme yapılacak.TCK'nin 155. maddesindeki değişiklikle 'güveni kötüye kullanma' suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması, nitelikli hal sayılacak ve bu suçtan verilecek ceza bir kat artırılacak.