Reklamsız YouTube artık daha ucuz! Yeni Premium paketi geliyor

Daha hesaplı seçenekler arayan kullanıcılar için Google, bu yılın başlarında ABD'de YouTube Premium Lite hizmetini başlatarak daha düşük maliyetle reklamsız bir izleme deneyimi sundu. Şimdi ise, Spotify'ın stratejisinden ilham alan YouTube, belirli ülkelerde yeni bir 'Duo' abonelik katmanını test ediyor.Money Control'un haberine göre, YouTube şu anda birincil hesap sahibinin 13 yaşın üzerindeki başka bir ev halkı üyesiyle Premium ayrıcalıklarını paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir abonelik planı deniyor.Her iki kullanıcı da kendi Google hesaplarını kullanmaya devam edebiliyor; bu sayede izleme geçmişleri ayrı tutuluyor ve akıllı indirmeler, çevrim dışı oynatma gibi tüm Premium avantajlarından faydalanabiliyorlar.sHabere göre, YouTube şu anda iki kişilik planı Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong'da deniyor. Google da yeni iki kişilik planı doğruladı ve şöyle dedi:'YouTube Premium abonelerimize daha fazla esneklik ve değer sunmanın yollarını deniyoruz. Bunlardan biri de, iki kişinin daha uygun bir fiyatla abonelik paylaşmasına olanak tanıyan iki kişilik Premium plan seçeneği.'YouTube Premium iki kişilik planın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.