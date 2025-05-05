Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Özlenen bahar etkisini hissettirirken bir bölgede bugün durum tam tersi. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. İşte o iller ve yurt genelinde hava durumu...
Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yurdun büyük kısmında güneşli ve ılık hava etkisini artırırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle kuzeydoğu illerinde kuvvetli yağışlar ve fırtına riski nedeniyle 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Geri kalan bölgelerdeki vatandaşlar ise ilkbaharı doyasıya kucaklıyor. Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte Meetoroloji Genel Müdürlüğü'nun son hava durumu raporunun detayları...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, bahar havasını güneşle birlikte hissederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'daki bazı iller için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların etkili olacağı, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının da görüleceği bildirildi. Güneydoğu'daki bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar da dikkat çekiyor.
11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
5 Mayıs Pazar günü için yapılan son tahminlere göre; Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayan yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BATIDA SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRÜYOR
Öte yandan batı kesimlerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul 24, İzmir 28, Edirne 30 dereceyi görüyor. İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Akdeniz'in doğusu ve Antalya'nın batı kıyılarında da sağanak geçişleri bekleniyor.
İL İL 5 MAYIS HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
İstanbul: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Balıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 24°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 21°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Denizli: 27°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 23°C, gece saatlerinde batı kıyılar sağanak yağışlı
Adana: 24°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 23°C, yerel sağanak yağışlı
Burdur: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 21°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 24°C, öğle sonrası sağanak yağışlı
Konya: 24°C, parçalı bulutlu
Nevşehir: 19°C, çok bulutlu
Kayseri: 19°C, sağanak yağışlı
Niğde: 20°C, sağanak yağışlı
Sivas: 18°C, sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Zonguldak: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Bolu: 21°C, parçalı bulutlu
Kastamonu: 22°C, parçalı bulutlu
Düzce: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun: 16°C, parçalı bulutlu
Amasya: 24°C, parçalı bulutlu
Trabzon: 15°C, çok bulutl
Rize: 16°C, çok bulutlu
Tokat: 23°C, sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum: 16°C, yerel kuvvetli yağışlı
Kars: 15°C, yerel kuvvetli yağışlı
Van: 15°C, sağanak yağışlı
Ağrı: 16°C, sağanak yağışlı
Bitlis: 15°C, kuvvetli yağışlı
Muş: 17°C, kuvvetli yağışlı
Hakkari: 14°C, kuvvetli yağışlı
Ardahan: 13°C, sağanak yağışlı
Iğdır: 20°C, sağanak yağışlı
Malatya: 24°C, sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Gaziantep: 22°C, sağanak yağışlı
Diyarbakır: 24°C, sağanak yağışlı
Siirt: 20°C, kuvvetli yağışlı
Şırnak: 19°C, kuvvetli yağışlı
Adıyaman: 26°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı