Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yurdun büyük kısmında güneşli ve ılık hava etkisini artırırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için Meteoroloji'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Özellikle kuzeydoğu illerinde kuvvetli yağışlar ve fırtına riski nedeniyle 11 ile sarı kodlu uyarı verildi. Geri kalan bölgelerdeki vatandaşlar ise ilkbaharı doyasıya kucaklıyor. Sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte Meetoroloji Genel Müdürlüğü'nun son hava durumu raporunun detayları...Türkiye, bahar havasını güneşle birlikte hissederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'daki bazı iller için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların etkili olacağı, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının da görüleceği bildirildi. Güneydoğu'daki bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar da dikkat çekiyor.5 Mayıs Pazar günü için yapılan son tahminlere göre; Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayan yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Öte yandan batı kesimlerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul 24, İzmir 28, Edirne 30 dereceyi görüyor. İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Akdeniz'in doğusu ve Antalya'nın batı kıyılarında da sağanak geçişleri bekleniyor.İstanbul: 24°C, parçalı ve az bulutluEdirne: 30°C, parçalı ve az bulutluKırklareli: 28°C, parçalı ve az bulutluBalıkesir: 28°C, parçalı ve az bulutluİzmir: 28°C, parçalı ve az bulutluMuğla: 24°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlıAfyonkarahisar: 21°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDenizli: 27°C, parçalı bulutluAntalya: 23°C, gece saatlerinde batı kıyılar sağanak yağışlıAdana: 24°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay: 23°C, yerel sağanak yağışlıBurdur: 23°C, parçalı ve çok bulutluAnkara: 21°C, parçalı bulutluEskişehir: 24°C, öğle sonrası sağanak yağışlıKonya: 24°C, parçalı bulutluNevşehir: 19°C, çok bulutluKayseri: 19°C, sağanak yağışlıNiğde: 20°C, sağanak yağışlıSivas: 18°C, sağanak yağışlıZonguldak: 19°C, parçalı ve az bulutluBolu: 21°C, parçalı bulutluKastamonu: 22°C, parçalı bulutluDüzce: 25°C, parçalı ve az bulutluSamsun: 16°C, parçalı bulutluAmasya: 24°C, parçalı bulutluTrabzon: 15°C, çok bulutlRize: 16°C, çok bulutluTokat: 23°C, sağanak yağışlıErzurum: 16°C, yerel kuvvetli yağışlıKars: 15°C, yerel kuvvetli yağışlıVan: 15°C, sağanak yağışlıAğrı: 16°C, sağanak yağışlıBitlis: 15°C, kuvvetli yağışlıMuş: 17°C, kuvvetli yağışlıHakkari: 14°C, kuvvetli yağışlıArdahan: 13°C, sağanak yağışlıIğdır: 20°C, sağanak yağışlıMalatya: 24°C, sağanak yağışlıGaziantep: 22°C, sağanak yağışlıDiyarbakır: 24°C, sağanak yağışlıSiirt: 20°C, kuvvetli yağışlıŞırnak: 19°C, kuvvetli yağışlıAdıyaman: 26°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı