Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu.Böylelikle bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk değerlendirme geldi.TGRT ekranlarında canlı yayına katılan Bakan Şimşek, enflasyonun kalıcı şekilde düşmeye devam edeceğini söyledi.Bakan Şimşek devam eden açıklamasında şöyle dedi:Hayat pahalılığıyla mücadele en önemli gündemimiz. Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek. Bu programa başlarken bir yıllık bir plan öngörmüştük. Buna para politikasının yeniden inşası da dahildi.Yıllık enflasyon aşağı yönlü seyrediyor. Son dönemde yaşanan iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesi olumlu. Bundan sonraki süreçte de enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz.Bunun ilk nedeni, para politikasının gecikmeli etkisinin artık net bir şekilde görülmeye başlamasıdır. Bu yıl, hem maliye politikası hem gelirler politikası daha gerçekçi bir çerçeveye oturacak. Arz yönlü gelişmelerimiz de sürüyor. Sadece para ve maliye politikalarıyla değil, aynı zamanda arz yönlü dezenflasyonist çabalarla da süreci destekliyoruz.Geçen yıl enflasyon yaklaşık yüzde 44'e geriledi. Bu yılki hedefimiz ise “yirmili rakamlar.” Tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 37,9 civarında. Temel mallarda enflasyon ciddi şekilde düştü. Gıda enflasyonu yüzde 36 civarında. Mal enflasyonuna baktığımızda yüzde 31 seviyelerine inmiş durumdayız.