Kurusıkıya ‘gerçek silah’ cezası geliyor! 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi var...

TBMM Başkanlığına ilerleyen günlerde sunulması beklenen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketiyle, silahla ateş edenlere ve trafik magandalarına verilen cezalar artırılacak.Teklife göre, TCK'nin 86. maddesindeki “kasten yaralama” suçunun alt ve üst sınırları yükseltilecek. Basit kasten yaralama suçunun 4 ay olan alt sınırı 6 aya, 1 yıl olan üst sınırı da 1,5 yıla çıkarılacak. Taksirle yaralama suçunda da cezanın alt ve sınırlarında düzenlemeye gidilecek. Bu suçun 3 ay olan alt sınırı 4 aya, 1 yıl olan üst sınırı da 2 yıla yükseltilecek. Böylece taksirle yaralama suçunu işleyenlere 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Trafik magandalarıyla ve trafikteki saldırgan fiillerle mücadele amacıyla düzenlemeler yapılacak. TCK'nin 223. maddesinin başlığı “Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” olarak değiştirilecek. Bu hüküm kapsamında, hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket hâlindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Teklifle meskûn mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, endişe veya panik oluşturabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.Ayrıca kamuoyunda “kurusıkı” olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak. Böylece meskûn mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi hâlinde ise verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunda da düzenleme yapılacak. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.