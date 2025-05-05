Kocaeli'nde evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak'ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında korkunç bir olay meydana geldi.Bir şirkette çalışan H.Ö'yü almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.H.Ö'ye ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı.H.Ö, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.Sağlık ekipleri, H.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.