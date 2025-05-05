Kocaeli'nde evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu
Kartepe ilçesinde servis şoförü, işe götürdüğü kadına ulaşamayınca durum ekiplere bildirildi. Eve giren ekipler, 37 yaşındaki kadını doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Tufan Sokak'ta bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı binanın 1. katında korkunç bir olay meydana geldi.
Bir şirkette çalışan H.Ö'yü almak için gelen servis şoförü, kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ASILI HALDE BULUNDU
H.Ö'ye ait dairenin kapısı, itfaiye ekipleri tarafından açıldı.
H.Ö, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, H.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.