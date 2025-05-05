Kocaeli'de şüpheli araçta 397 bin sentetik ecza hapı yakalandı

Kocaeli'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında araçlar da dedektör köpekler aracılığıyla denetlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Gebzeki kontrol noktasında bir kamyonu durdurdu.Polis ekipleri tarafından kamyonda narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada; ağırlığı 220 kilogram olan 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Olaya ilişkin sürücü gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.