Kira zam oranı belli oldu: Enflasyona göre kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira zammı artış oranı Mayıs 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Kiracılar, ev ve iş yeri sahipleri kira zamlarını 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleyecek. Ev ve iş yeri mayıs kira zam oranı nasıl hesaplanır? Ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilir? İşte detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon oranları belli oldu. Böylece işyeri ve konutlara uygulanacak kira zammı oranı da ortaya çıktı. İşte örnek Mayıs 2025 kira zammı artış oranı hesaplama…Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 2,46 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,10 oldu. Ev ve iş yerinde yapılacak zam oranı nisan ayı için yüzde 51,26 olarak açıklandı. Bununla beraber ev ve iş yeri sahiplerinin kira kontratların yapacakları yeni zam ortaya çıktı. TÜİK, verilerine göre, on iki aylık ortalama %48,73 oldu.