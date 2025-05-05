İstanbul'da otomobil bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtu
Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin inşaat bekçisine çarpıp, bekçiyle beraber şantiye alanına uçtuğu anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi'nde bir kaza gerçekleşti.
Süleyman Batur yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şantiye alanı girişindeki bekçiye çarptı.
BEKÇİ ŞANTİYEYE UÇTU
Çarpışma sonrasında bekçi ve otomobil şantiye alanına uçtu.
Şantiye bekçisi olan Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
KAZAYLA İLGİLİ İNELEME BAŞLATILDI
Şantiyede bekçi olarak görevli olan Muhammet Kılıçkara isimli vatandaşın kaza anında bekçi kulübesinin yanında çay içtiği, otomobilin bekçiye çarptıktan sonra bekçinin de otomobille birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.
Süleyman Batur yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şantiye alanı girişindeki bekçiye çarptı.
BEKÇİ ŞANTİYEYE UÇTU
Çarpışma sonrasında bekçi ve otomobil şantiye alanına uçtu.
Şantiye bekçisi olan Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
KAZAYLA İLGİLİ İNELEME BAŞLATILDI
Şantiyede bekçi olarak görevli olan Muhammet Kılıçkara isimli vatandaşın kaza anında bekçi kulübesinin yanında çay içtiği, otomobilin bekçiye çarptıktan sonra bekçinin de otomobille birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.