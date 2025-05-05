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Beyaz Gazete
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İstanbul'da müşteri kasiyere saldırdı

Bayrampaşa'da müşteri olarak girdiği markette kasiyer kadını darbeden şüpheli kameralara yakalandı.

Ekleme: 5.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 5.05.2025 - 11:13 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da müşteri kasiyere saldırdıİstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir kişi, Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir bir markete girdi.

Erkek şüpheli, ekmek aldıktan sonra ödeme yapmak için gittiği kasada bilinmeyen bir nedenle kadın kasiyerle tartıştı.

KASİYERİ DARBETTİ

Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı.

Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.

İstanbul'da müşteri kasiyere saldırdı