İstanbul'da müşteri kasiyere saldırdı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir kişi, Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir bir markete girdi.Erkek şüpheli, ekmek aldıktan sonra ödeme yapmak için gittiği kasada bilinmeyen bir nedenle kadın kasiyerle tartıştı.Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı.Talihsiz kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı.Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansındı.