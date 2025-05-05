İstanbul baraj doluluk oranları! Megakente artık yağmur uğramayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre: İstanbul'da yağışlı hava artık etkisini yitirdi. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağışlı hava görülmeyecek. Peki son yağışlarla birlikte megakenti besleyen barajlarda doluluk oranları ne oldu? İşte İstanbul baraj doluluk oranları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'da son günlerde etkisi altına alan kara bulutlar kenti terk etti. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a tek damla yağmur düşmeyecek.
BARAJLAR YÜZDE 81'İ AŞAMADI
Peki son yağışlarla birlikte megakenti besleyen barajların doluluk oranları ne oldu? İSKİ'nin yayımladığı verilere göre; İstanbul'u destekleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 80,82 seviyesinde...
İŞTE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI!
İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları ise şu şekilde;
Ömerli Barajı yüzde 93.31
Papuçdere Barajı yüzde 93.74
Sazlıdere Barajı y
rajı yüzde 70.09
Alibeyköy Barajı yüzde 61.59
Terkos Barajı yüzde 80.57
Kazandere Barajı yüzde 93.55
Elmalı Barajı yüzde 93.54
Darlık Barajı yüzde 82,26
Istrancalar Barajı yüzde 62.08
BARAJLAR YÜZDE 81'İ AŞAMADI
Peki son yağışlarla birlikte megakenti besleyen barajların doluluk oranları ne oldu? İSKİ'nin yayımladığı verilere göre; İstanbul'u destekleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 80,82 seviyesinde...
İŞTE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI!
İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları ise şu şekilde;
Ömerli Barajı yüzde 93.31
Papuçdere Barajı yüzde 93.74
Sazlıdere Barajı y
rajı yüzde 70.09
Alibeyköy Barajı yüzde 61.59
Terkos Barajı yüzde 80.57
Kazandere Barajı yüzde 93.55
Elmalı Barajı yüzde 93.54
Darlık Barajı yüzde 82,26
Istrancalar Barajı yüzde 62.08