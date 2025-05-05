İstanbul baraj doluluk oranları! Megakente artık yağmur uğramayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre: İstanbul'da yağışlı hava artık etkisini yitirdi. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağışlı hava görülmeyecek. Peki son yağışlarla birlikte megakenti besleyen barajlarda doluluk oranları ne oldu? İşte İstanbul baraj doluluk oranları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'da son günlerde etkisi altına alan kara bulutlar kenti terk etti. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a tek damla yağmur düşmeyecek.Peki son yağışlarla birlikte megakenti besleyen barajların doluluk oranları ne oldu? İSKİ'nin yayımladığı verilere göre; İstanbul'u destekleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 80,82 seviyesinde...İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları ise şu şekilde;Ömerli Barajı yüzde 93.31Papuçdere Barajı yüzde 93.74Sazlıdere Barajı yrajı yüzde 70.09Alibeyköy Barajı yüzde 61.59Terkos Barajı yüzde 80.57Kazandere Barajı yüzde 93.55Elmalı Barajı yüzde 93.54Darlık Barajı yüzde 82,26Istrancalar Barajı yüzde 62.08