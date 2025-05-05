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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 567'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 52 bin 567'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 567'ye yükseldi
Ekleme: 5.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 5.05.2025 - 13:36 / Editör: Atilla Özbir
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 567'ye yükseldi
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Ömer el-Muhtar Caddesi'nde bir binayı bombaladı. Saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Radvan Mahallesi'nde Bi'r es-Seba Camisi yakınına düzenlenen dron saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Kayzan Raşvan bölgesine de saldırı düzenledi. Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.