Gerçeği kabullenemeyen Atina çıldırdı: O sözler Rum Yunan blokunu sarstı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde KKTC'ye gitti ve adadaki Türk varlığıyla ilgili tarihi mesajlar verdi. Bu ziyaret hem Yunanistan'ı hem de Güney Kıbrıs'ı panikletti. Medyanın ardından Atina hükümeti ve Rum yönetimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ve iki devletli çözüm gerçeğini hazmedemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat gerçekleştirmişti. Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yaptı ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de yaptığı bir konuşmada 'Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz' açıklamasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan ayrıca 'Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun' sözlerini kullanmıştı.Bu sözler halihazırda Yunan ve Rum basınını rahatsız etmişti. Medyanın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Atina hükümeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs'taki Türk varlığını güçlendiren sözlerine alçakça tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin sözlerinden derin bir endişe duyan Yunanistan, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına hızla yanıt verdi.Atina hükümeti, küstah ifadelerle Türkiye'yi işgalci olmakla suçlayıp 'İşgal altındaki topraklarda bir oldubitti yaratmaya yönelik her türlü eylem son derece olumsuz bir gelişmedir.' açıklamasında bulundu.Atina, geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan katliamı görmezden gelerek ve Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasına karşı çıkarak Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi.Atina hükümetinin yanı sıra GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu. Gazetecilere açıklama yapan Hristodulidis, Atina hükümetiyle aynı dili kullanarak 'adanın bir bölümünün 50 yıldır işgal altında' olduğuna dair skandal ifadeler kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretini sindiremeyen Hristodulidis ayrıca, 'Ziyaretin Kıbrıs Türk halkının gerçek arzuları ve iradesiyle uyuşmayabileceğini' iddia etti.