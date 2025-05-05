Gazze işgali genişliyor! İsrail askerleri çağrıya uymadı

İsrail devlet televizyonu KAN 29 Nisan'da, Siyonist ordunun, Gazze'ye kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.Bu duyurunun ardından Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.Saldırı sonrasında havalimanında uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı. Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri dönmüştü.Saldırı, İsrail'de panik havası yaratırken, kararlı duruşunu koruyan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, başta Ben Gurion Havalimanı olmak üzere İsrail'deki havalimanlarına saldırı düzenlemeye devam ederek hava ablukası uygulayacaklarını dile getirdi.Uluslararası şirketleri, bu kararı dikkate almaya ve İsrail'deki havalimanlarına olan uçuşlarını iptal etmeye çağıran Seri, söz konusu kararın, İsrail'in, Gazze'deki saldırıları genişletme planı kapsamında alındığına işaret etti.Seri, İsrail'in, Arap ülkelerine saldırarak dayatmaya çalıştığı ihlalleri kabul etmeyeceklerini dile getirdi.ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e kapsamlı hava ablukası uygulayacağını duyurmasının ardından başkent Sana ile kuzeydeki Saada kentine hava saldırısı düzenledi.Husilere ait Al Masirah televizyonun haberinde, ABD savaş uçaklarının, Sana'nın Beni Haşiş ilçesine bağlı el-Melike bölgesi ile Şuub ilçesine bağlı Saavan bölgesini vurduğu ve ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin doğusuna 3 hava saldırı düzenlediği aktarıldı.Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberde, İsrail güvenlik kabinesinin ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarının bir sonraki aşamasına ilişkin sunduğu planı görüştüğü kaydedildi.Adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.Söz konusu planının ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve 'tampon bölgelerin' genişletilmesini içerdiği ifade edildi.Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedildi.Planda ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.Bu doğrultuda bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtildi.Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını da gündeme getirdiği belirtildi.Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın planını da devam ettirdiğini söylediği aktarıldı.İsrail Başbakanı'nın sürgün edilecek Filistinlilerin kabul edilmesi konusunda 'çok sayıda ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini' aktardığı belirtildi.İsrail'in Haaretz gazetesinin, ordu içinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Gazze'de işgali genişletmek için harekete geçen Tel Aviv, binlerce yedek askere hazırlık yapmaları amacıyla tebligat gönderdi ancak talep reddedildi.Haberde, Gazze'deki saldırıların genişletilmesi amacıyla İsrail'in kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapan düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı belirtildi.'Yedek askerlerin büyük çoğunluğu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapacak.' ifadeleri kullanılan haberde, birçok komutan ve askerin tebligat almadan önce 'yorgunluk' gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladığı kaydedildi.