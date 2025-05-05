Esnaftan CHP’li Marmaris Belediyesine ikinci kez isyan!

Marmaris Belediyesi, ilçe genelinde işletmelerin ruhsat alanı dışındaki çekme mesafelerinde bulunan ticari emtialara yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle sahildeki işletmelere bu konuda sıkı denetim geldi. Ekipler Sevgi Yolu, Çarşı içi, Uzunyalı, Atatürk Caddesi, Yat Limanı gibi noktalarda denetimler gerçekleştirmişti. Denetimlerde butik, tuhafiye, hediyelik eşya, ayakkabıcı, market, restoran gibi işyerlerinin Marmaris Belediyesi'nden aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki alan dışında bulunan malzemeler ile dükkanların önünde bulunan duba, masa, bilet satış ve tanıtım standı, ayaklı fiyat tabelası gibi eşyalar zabıta ekiplerince toplanmıştı.Belediyenin sahil banındaki esnaflara sıkın denetim uygulamasına esnaflar tepki gösterdi. Söz konusu uygulamadan mağdur olan esnaflar, 18 Nisan'da belediye önünde toplanarak protesto etti. Belediye kararından dönmeyince esnaflar 4 Mayıs'ta tekrar protestolara başladı. Esnaflar, belediyenin uygulamasını ikinci kez protesto etmek için Atatürk Meydanında toplandı.Aileleriyle birlikte toplanan esnaflar, "Şehir de bizim emek de Marmaris de bizim gelecek de" yazılı pankart açtı. Esnaflar adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Şah tarafından okunan açıklamada, "Marmaris Belediyesinin kamu düzeni sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlattığı bazı uygulamalar, Marmaris esnafımızı derinden ve olumsuz etkilemiştir. Bu durum esnafta haklı bir tepkiye yol açmıştır. Çünkü kentin her köşesinde mahallesinde sokağında alın teriyle, emeğiyle çalışan, mahalle kültürünün parçası ve kentin en değerli taşı olan esnaf, bu düzenlemelerden doğrudan ve olumsuz etkilenmiştir.Elbette bir kentin çevre düzeni ve şehir estetiği önemlidir. Ülkemizde yaşam şartlarının bu kadar zorlaştığı bir süreçte Marmaris Belediyesinin koşullarımızı iyileştirmesini beklerken ısrarla uygulanmak istenen bu kararlar, esnafın çalışma alanına yapılan müdahaleler, yalnızca işini olumsuz etkilemeyecek aynı zamanda esnafın emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini çalmak olacaktır. Belediye başkanımızın çevreyi koruma ve daha düzenli bir şehir oluşturma çabası iyi niyetlidir. Ancak bu çaba, esnafı yok sayarak değil, onlarla birlikte fikir yürüterek değer kazanır. Bizler Marmaris esnafları olarak yeter ki isteyelim kentimizde hem düzenin hem de yaşamın bir arada rahatça var olabileceğine gönülden inanıyoruz. Yasaklarla, baskılarla, cezalarla değil, danışarak, destekleyerek saygı ve sevgi dolu yaşanabilir bir Marmaris mümkündür. Esnafını ve insanını dinleyen, anlayan ve onunla birlikte çözüm üreten bir yönetim anlayışı; bizi sadece örnek bir şehir yapmaz, aynı zamanda örnek bir toplum haline getirir. Gelin, esnafı dışlamadan, onun varlığını, onun emeğini ve de en önemlisi onun km hakkını gözeterek, bu kenti birlikte inşa edelim. Çünkü Marmaris hepimizin" dedi.