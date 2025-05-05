Elon Musk resmen kendi şehrini kurdu: Starbase

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, uzay araştırmaları ve roket şirketi SpaceX'in bulunduğu Teksas'ta kendine ait bir kasaba kurmaya hazırlanıyor.Teksas'ın güneyindeki Boca Chica isimli yerleşim biriminde yapılan ve çoğu SpaceX çalışanı olan bölge sakinlerinin katıldığı oylamada, Starbase isimli yeni kasabanın kurulması için sandıktan 'evet' çıktı.Bölgenin bağlı olduğu Cameron Bölgesi Komisyonu'nun da onay vermesi halinde kasaba resmen kurulmuş olacak.Bölgedeki yaklaşık 500 kişilik nüfusun 260'ı SpaceX çalışanları, geri kalan nüfusun büyük kısmını da çalışanların aileleri ve yakınları oluşturuyor.Nitekim 283 kayıtlı seçmenden 218'inin katıldığı oylamada da yalnızca 6 hayır oyu çıktı.Oylama sonucunu X hesabından, 'Starbase, Teksas artık gerçek bir kent' diye duyuran Musk bu konuyu uzun süredir gündeme getiriyor, SpaceX tesisleri etrafında bir kasaba kurulmasını istiyordu.Musk, önceki yıllarda Starbase'in geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuş ve çalışanları bölgeye taşınmaya çağırmıştı.Kasabanın belediye başkanı ve iki komisyon üyesinden oluşacak yönetimi de oylamada belirlendi.SpaceX'in test ve fırlatma biriminin başkan yardımcısı Bobby Peden yeni kasabanın belediye başkanı olurken, seçilen iki komisyon üyesi de yine SpaceX çalışanı.Söz konusu gelişme Musk ve şirketine bölgede ne isterse yapmasını sağlayacak yetkiler tanımıyor.Ancak şirketin kendi büyüme hızını belirlemesine ve yerel bürokrasiye daha az bağlı olmasına olanak tanıyarak SpaceX'e ciddi avantajlar sağlayacak.Meksika Körfezi'ne açılan küçük bir koyun kıyısındaki 3.75 km'lik Starbase kasabası yeni bir polis teşkilatı, itfaiye, park, kütüphane ya da belediye mahkemesi kurabilir.Özellikle imar planları ve inşaat izinleri konusunda kazanılacak yetkiler, şirketin uzun süredir çalışanları için kurmak istediği ancak eski yerel yönetim tarafından reddedilen konut projelerinin önünü açacak.SpaceX'in yaklaşık 3 bin 100 çalışanı, bölgede yeterli konut olmadığı için Brownsville gibi çevre kentlerde ikamet ediyordu.Öte yandan gelişme hem bölgenin eski sakinlerini hem de komşu bölgelerde yaşayanlarda endişe yaratıyor.Bölgedeki eski sakinler, sessiz doğa ortamının yok olması, yeni olası imar düzenlemeleri nedeniyle dışlanmak ya da mülkiyet haklarının kısıtlanmasından korkuyor.Ayrıca daha geniş bir çevreden ziyaretçilerin geldiği Boca Chia plajı ve eyalet parkının kamu erişimine kapatılmasından korkuluyor.SpaceX'in fırlatmaları ve bazı lojistik operasyonları sırasında bu bölgeler, üst merci olan Cameron County'nin kararıyla kapatılıyordu.Starbase, söz konusu yetkinin yeni kasaba yönetimine devredilmesini isterken, halk kamu erişiminin korunması çağrısı yapıyor.