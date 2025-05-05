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Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı

Guizhou eyaletinde dört turist teknesi alabora oldu. Yaşanan olayda ise, 9 turistin hayatını kaybettiği 70 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Ekleme: 5.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 5.05.2025 - 12:04 / Editör: Edin Uslu
Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralıÇin'de turistlerin eğlenceli gezisi, beklenmedik bir kazayla trajediye dünüştü.

Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde, 79 kişilik bir turist kafilesi, dört tekneye bölünerek deniz turuna çıkarıldı.
Ancak turistlerin gezisi sırasında şiddetli bir rüzgar çıktı.

9 ÖLÜ, 70 YARALI
Rüzgara dayanamayan 4 teknenin alabora olduğu bildirildi.
Yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı


Şİ'DEN KAPSAMLI ÇALIŞMA TALİMATI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak yürütülmesi talimatını verdi.
Şi, son dönemde benzer kazaların artış gösterdiğine dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.