Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı

Guizhou eyaletinde dört turist teknesi alabora oldu. Yaşanan olayda ise, 9 turistin hayatını kaybettiği 70 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Çin'de turistlerin eğlenceli gezisi, beklenmedik bir kazayla trajediye dünüştü.Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde, 79 kişilik bir turist kafilesi, dört tekneye bölünerek deniz turuna çıkarıldı.Ancak turistlerin gezisi sırasında şiddetli bir rüzgar çıktı.Rüzgara dayanamayan 4 teknenin alabora olduğu bildirildi.Yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak yürütülmesi talimatını verdi.Şi, son dönemde benzer kazaların artış gösterdiğine dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.