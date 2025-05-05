CHP’li Urla Belediyesi’nden çevre katliamı! Boş araziye kaçak döküm...

İzmir'de Bayraklı ve Karabağlar Belediyesi'nin ardından Urla Belediyesi de çevre katliamına imza attı. Yaklaşık bir ay önce Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde yaşanan çevre katliamını gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek Urla Belediyesi'nde yaşanan katliam nedeniyle idari para cezası uygulamıştı.Ancak para cezasına rağmen Urla Belediyesi bu kez de Naipli Mahallesi'nde yeni bir çevre katliamı yaptı. Naipli Mahallesi'nde bulunan bir ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldı. Ortaya çıkan manzara tepkilere neden oldu.AK Parti Urla Belediyesi Meclis üyesi Ümit Arslan, çevre katliamının yaşandığı Naipli Mahallesi'nde giderek incelemelerde bulundu. Meclis Üyesi Arslan, yaşanan çevre katliamı nedeniyle Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1 ay önce Urla Belediyesi'nin yapmış olduğu çevre katliamını sizler için ortaya çıkarmıştık. Ancak bugüne geldiğimizde gördüğünüz gibi ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz Naipli Mahallemizde. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Urla Belediyesi Naipli Mahallemizde de kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."Vatandaşlar ise yaşanan çevre katliamına karşı Başkan Balkan ve Urla Belediyesi ekiplerine tepki göstererek, yetkili kurumları göreve çağırdı.