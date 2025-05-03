Capaticy AVM'nin sahibi rüşvet çarkını anlattı! Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler!

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025'te gözaltına alınan Süleyman Atik, İstanbul'daki ünlü Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep ettiği iddia edilmişti.AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetiminin AVM'ye 'depreme dayanıksız' olduğunu ileri sürerek 197 milyon lira ceza kesti. İşte AVM'nin sahiplerinden Selahattin Özgül'ün soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru olan Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy'e belediye başkanı seçildikten hemen sonra Ali Rıza Akyüz ve Cemalettin Özdemir'in de yardımcılığa getirildiğini aktaran Özgül, ortaklarıyla birlikte başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyarete gittiklerini söyledi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akyüz'ün kendisine, '17 senede burayı amorti ettiniz. Esnafın da canına okudunuz. Bakırköy'e borcunuz' var dediğini söyledi.Bu sözler üzerine karşılık olarak, 'Burayı yaptığımız dönemde amortismanın bir kısmını Bakırköy'e verdik. Birçok yerin terkini yaptık ve belediyeye verdik' dediğini aktaran Özgül, AVM'nin karşısında bulunan ve park olarak kullanılması gereken yeri de verdiklerini hatta burada, şu anda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bulunduğuna dikkat çekti.Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün AVM'nin otoparkını birlikte işletme teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediklerini söyleyen Özgül, 'Otopark kayıtlarının resmi olduğunu, açıktan bir para girmediğini söyledik. Bize, 'Belediyenin borçları var, destek olmanız gerekiyor' dedi. Belediyeye başka şekilde yardımcı olabileceğimizi de söyledik. İkinci toplantıya ben gitmedim arkadaşlarım gitti. Onlara 'ruhsat veririz halka açılırsınız, çok para kazanırsınız' demişler' diye konuştu.Daha sonraki süreci avukatlarının yaptığını aktaran Özgül şöyle devam etti: 'Ortaklarımla birlikte belediyenin ilk yaptığı otoparkı ortak işletme teklifini kabul ettiğimizi kendilerine ilettik ancak bize dönüş yapmadılar. Bir süre sonra avukatlarımdan ilkin 3 milyon dolar, sonrasında ise 5 milyon dolar para istediklerini öğrendim. Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız ile görüştüklerini, bu kişilerin de kendilerini Süleyman Atik isimli birine yönlendirdiklerini belirttiler.'RÜŞVETİ KABUL ETMEDİK YIKIM KARARI VE 197 MİLYON LİRA PARA CEZASI GELDİ'Bu görüşmelerde Süleyman Atik'in 5 milyon dolar para ödenmesi gerektiğini söylemesi üzerine bu teklifin kanun dışı olması nedeniyle kabul etmediklerini benimle paylaştılar. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi AVM'miz hakkında yıkım kararı verdi ve 197 milyon para cezası kestiler. Yıkım kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldık. Belediye, almış olduğu kararı kiracılarımıza karşı kullanmakta, onları korkutmaktadır. Hiçbirine de resmi yazı vermemektedir.'