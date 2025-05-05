Beyaz eşya alırken dolandırıldılar! Bu yönteme dikkat

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, siber dolandırıcılara yönelik bir operasyon düzenlendi.Gaziantep merkezli Samsun ve Kilis'te gerçekleştirilen operasyonlarda; sosyal medya platformlarında beyaz eşyaları piyasa değerinin altında ilan vererek almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linkleriyle kandırıp, paralarını belirli hesaplara yönlendirerek dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 11 SIM kart ve 24 farklı bankaya ait banka kartı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.