Beyaz eşya alırken dolandırıldılar! Bu yönteme dikkat
Gaziantep merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan şahısların, beyaz eşyaları piyasa değerinin altında ilan vererek almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linki ile dolandırdığı belirlendi.
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, siber dolandırıcılara yönelik bir operasyon düzenlendi.
SAHTE ÖDEME LİNKİ İLE KANDIRDILAR
Gaziantep merkezli Samsun ve Kilis'te gerçekleştirilen operasyonlarda; sosyal medya platformlarında beyaz eşyaları piyasa değerinin altında ilan vererek almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linkleriyle kandırıp, paralarını belirli hesaplara yönlendirerek dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 11 SIM kart ve 24 farklı bankaya ait banka kartı ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.