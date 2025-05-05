Başıboş köpek dehşeti! Acı içinde yardım istedi

Başıboş sokak köpeği dehşeti devam ediyor. Bu kez adres Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi... 47 yaşındaki bir kadın, yolda yürüdüğü sırada başıboş köpek saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Başıboş sokak köpeklerinin saçtığı dehşete bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gündüz saatlerinde yolda yürüyen Zekiye A., isimli kadın, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin bacağından ısırması sonucu acı içinde kendini yere bırakan Zekiye A. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Zekiye A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zekiye A.'nın köpek saldırısı ile ilgili şikayetçi olacağını söyledi.