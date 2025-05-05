Balıkesir'de villa garajında korkutan yangın

Ayvalık ilçesinde bir villanın garajında park halindeki araçta yangın çıkarken, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve eve de sıçradı.

Balıkesiri'in Ayvalık’ın Altınova Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir villanın garajında park halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Aracın motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve sıçradı.Evin bazı bölümlerinde maddi hasara neden olan yangında, evin yan tarafındaki diğer binanın bahçesindeki bir başka araç da alevlerden kısmen etkilendi.Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi.Kısa sürede söndürüle yangınla ilgili soruşturma sürüyor.