Atlantik'ten Marmara Denizi'ne geldi! Korkutan gelişme...

Marmara Denizi'nde zaman zaman görülen denizanası türlerinden kahverengi renkli 'Pusula denizanası', Erdek'te karaya vurdu. Uzmanlar, kahverengi gövdeli denizanalarının 'Pusula denizanası' olarak bilindiğini belirterek bu türün, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve İngiltere'nin Batı ve Güney kıyılarında yaşadığını, Marmara Denizi'ne ise gemilerin balast suları ile gelmiş olabileceğini belirtti.Denizanalarının zehir şiddetlerinin değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, temas durumunda ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtilerin oluşabileceğini belirtti. Bu tür temaslarda bölgenin kesinlikle tatlı su ile yıkanmaması, çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğinin altı çizilirken, ilk müdahalenin deniz suyu ile yapılması, ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önerildi.Deniz anası (meduz) uzmanı İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde görülen bu türün öldürücü etki taşımadığını söyledi. Dr. Okyar, 'Bu tür, Marmara Denizi'nde ilk defa Erdek Körfezi'nde Ağustos-Eylül 2000 tarihinde kaydedilmiştir. O tarihten beri Marmara Denizi'nde özellikle kıyısal alanlarda genelde az sayıda gözlemlenmektedir. İnsanlara temas ettiklerinde öldürecek veya tıbbi yardım gerektirecek kadar etkili zehirleri yoktur' dedi.