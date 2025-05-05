Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta sert düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın şu sıralar 4.039,26 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın yatırımcısı sert altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası beklemeye geçti. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında belirsizlik devam ederken küresel piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak FED faiz kararına da çevrildi. Bu gelişmelerle birlikte altın yeni haftaya hareketli başladı.Serbest piyasada gram altın 4.039,26 TL'den, çeyrek altın ise 6.748,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 5 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.038,66Satış 4.039,26Alış 6.698,00Satış 6.748,00Alış 13.396,00Satış 13.497,00Alış 26.709,00Satış 26.869,00Alış 3.255,70Satış 3.256,16