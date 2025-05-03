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Yunanistan'a kaçacaklardı! 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Ekleme: 3.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 3.05.2025 - 14:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Yunanistan'a kaçacaklardı! 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandıEdirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ve A.H. yakalandı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.