Yunanistan'a kaçacaklardı! 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ve A.H. yakalandı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.