Petrol fiyatları son 4 yılın dibinde! Akaryakıta büyük indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. Önümüzdeki hafta içi oto gazın litre fiyatına büyük bir indirim gelecek. İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararlarının neden olduğu belirsizlik petrol fiyatlarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 60 dolara kadar düştü. Böylece petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.
OTO GAZA İNDİRİM
Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. Oto gazın litre fiyatına büyük bir indirim gelecek.
SALI GÜNÜ TABELAYA YANSIYACAK
Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 6 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek. İndirimin ardından oto gazın litresi 25-26 lira seviyelerine gerileyecek.
3 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 45.20 TL
İstanbul (Anadolu): 45.05 TL
Ankara: 45.81 TL
İzmir: 46.17 TL
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 45.41 TL
İstanbul (Anadolu): 45.29 TL
Ankara: 46.22 TL
İzmir: 46.56 TL
OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL