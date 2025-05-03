Petrol fiyatları son 4 yılın dibinde! Akaryakıta büyük indirim geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararlarının neden olduğu belirsizlik petrol fiyatlarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 60 dolara kadar düştü. Böylece petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. Oto gazın litre fiyatına büyük bir indirim gelecek.Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 6 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek. İndirimin ardından oto gazın litresi 25-26 lira seviyelerine gerileyecek.İstanbul (Avrupa): 45.20 TLİstanbul (Anadolu): 45.05 TLAnkara: 45.81 TLİzmir: 46.17 TLİstanbul (Avrupa): 45.41 TLİstanbul (Anadolu): 45.29 TLAnkara: 46.22 TLİzmir: 46.56 TLİstanbul (Avrupa): 27.39 TLİstanbul (Anadolu): 26.79 TLAnkara: 27.29 TLİzmir: 27.24 TL