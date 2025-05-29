Değişen Dünya Düzeninde Fırsatlar Zirvesi: Bakan Bolat konuşuyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Turkuvaz Medya'da bugün "Değişen Dünya Düzeninde Fırsatlar Zirvesi" düzenleniyor. Bakan Ömer Bolat özel oturumda soruları yanıtlayarak, önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAKAN BOLAT KONUŞUYOR
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğündeki özel oturuma Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuk oluyor.
Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İHRACAT HEDEFLERİNİ AÇIKLADI
Dünyada çok ciddi bir ticaret savaşı rüzgarı var. ABD ile teknik düzeyde görüşmelerimiz var. ABD tarife savaşında Türkiye'yi hedef almıyor. Nisan ve mayıs ihracatında ivmelenme görüyorum. Avrupa ekonomisi çok durgun, Almanya 2 sene eksi büyüme gösterdi. Daha AB ekonomileri pandemi öncesi şartlara dönemedi. Bu yıl ilk 4 ay mal ihracatında artı verdik. Savunma ve otomotivde ihracat atağındayız. Ticaret savaşında pazarımızı korumaya çalışacağız. Hizmet ihracatında hedef 121 milyar dolar.BAKAN BOLAT KONUŞUYOR