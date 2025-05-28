Güngören'deki Patlamayı Takip Eden Haber Global Ekibine Alçak Saldırı

İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen patlamayı yerinde takip eden Haber Global Muhabiri Azra Sözcü ve Kameraman Alperen Ulukuş, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğradı. Gazeteciler yalnızca görevlerini yaparken, kendini bilmez, şeref ve haysiyet yoksunu iki insan müsveddesinin hedefi oldu.Olay, patlamanın ardından bölgeden canlı yayın yapmak için görevini sürdüren ekip üyelerinin, saldırganların hakaret ve fiziki müdahalesine maruz kalmasıyla başladı. Meslek onuruna, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik bu pervasız saldırı, medya camiasında büyük tepkiyle karşılandı.Saldırganların görüntülerinin kaydedildiği ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gazetecilere yönelik bu çirkin saldırının hukuk önünde cezasız kalmaması için gerekli adli süreç başlatıldı.Basın emekçilerine yönelik her türlü saldırının karşısında durmaya devam edeceğiz. Görevini yapmaktan başka bir amacı olmayan muhabir ve kameramana yönelik bu çirkin girişim, yalnızca bireylere değil; aynı zamanda özgür haberciliğe ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına yönelik açık bir tehdittir.Beyaz Gazete ailesi olarak, kameraman arkadaşımız Alperen Ulukuş ve muhabirimiz Azra Sözcü'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.Gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.