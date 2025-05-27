Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasası utancından milleti kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Değerli dava arkadaşlarım, toplantımızı demokrasi tarihi açımızdan çok önemli olduğu kadar çok hüzünlü bir günde gerçekleştiriyoruz. 27 Mayıs darbesinin 65'inci yıl dönümü. Bu yönüyle 27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle milletin tek parti döneminde maruz kaldığı zulüm ve sefalet önemli ölçüde sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar ve barajlar inşa eden, İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarını açan, faşizan uygulamaları rafa kaldıran Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.Ülkemize darbe atmosferine sokan CHP'dir. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil milletin takdirine ve umutlarına darbe vurulmuştur. Vesayete karşı direnen tüm aktörlerin, Menderes'in akıbetiyle uyarılması asla tesadüf değildir. 27 Mayıs'ta millete 'haddinizi bilin' denildi. 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat Postmodern müdahalesi, karşısında dik durarak yırtıp attığımız 27 Nisan bildirisi... Sokak terörü üzerinden yapılmak istenen gezi kalkışması, 17-25 Aralık emniyet-yargı teşebbüsü, son olarak 2053 vatanda evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz ihaneti... Aynı zihniyetin farklı tezahürleriydi.15 Temmuz'da milli irade destanı yazdık. O gece sadece demokrasimiz sadece istiklal ve istikbalimiz kurtulmadı, aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun diyoruz.Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları da ettiysek, nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak, inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti kurtaracağız.Yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirildi.İç cepheyi güçlendirme çağrımızla başlayan Bahçeli'nin tarihi ve cesur çıkışıyla olgunlaşan terörsüz türkiye çalışmalarında kritik eşik suhuletle aşıldı. yeni bir safhaya geçildi.Şurası bir gerçek ki her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır. Provokasyona daha açık bu aşamanında inşallah kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz. Sürecin başarısına dair güçlü irademizi her fırsatta vurguluyoruz. DEM Parti başta olmak üzere diğer siyasi partilerinde bu konuda sorumlu bir üslup belirlediğini memnuniyetle karşılıyoruz.Güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları ve kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak.Güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları ve kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir kesim değil 86 milyonun tamamı kazanacak. Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılını inşallah kardeşliğinde yüzyılı haline getireceğiz. Muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içindedir. Muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hep birlikte gördük. Ciddi derecede yan gelirleri olan belediyeler bile borcunu ödemekten kaçınmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.'Muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içindedir. Muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hep birlikte gördük. Ciddi derecede yan gelirleri olan belediyeler bile borcunu ödemekten kaçınmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz. 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz.Bizim tek bir gayemiz vardır, o da milletimizin sorunlarına çözüm bulmaktadır.14-28 Mayıs seçimleri üzerinden yarın itibarıyla 2 sene geçmiş olacak. Bu 2 yıllık süreçte yaşananlara baktığımızda başka ülkelerin yaşadığı olayların katbekat üzerinde daha fazla olay yaşadığımızı görüyoruz. Güvenlikte, dış politikada, ekonomide, sağlıkta, turizmde, eğitimde ve daha birçok alanda yeni kazanımlar elde ettik.Geçtiğimiz günlerde enerjide bir müjdemizi daha milletimizle paylaştık. Abdulhamid Han ile Göktepe-3 Kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptık. Ekonomik değer, 30 milyar doları bulan bu keşifle birlikte enerji bağımsızlığımıza doğru bir adım daha attık.Geçen yıl Temmuz ayında yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. 3 futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız. 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başlayacak. 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına çıkartacak. 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız.