Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans sikkeleri ele geçirildi

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69 sikke ve 13 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında D.Ç. isimli bir şahsı takibe aldı. Şahsın kullandığı araç, Kırşehir-Akpınar yolu üzerinde kurulan kontrol noktasında durduruldu.Araçta yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 69 adet sikke ile 13 adet tarihi obje ele geçirildi. Eserler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.Araç sürücüsü D.Ç. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen eserler, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı.Jandarma yetkilileri, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısında bulundu. Ele geçirilen eserlerin orijinalliği ve tarihî değeri, uzmanlar tarafından yapılacak analizle netlik kazanacak.